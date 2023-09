SNS: Slovensko nesmie podľahnúť nátlaku Ukrajiny na dovoz agrokomodít

Bratislava 11. septembra (TASR) - Mimoparlamentná SNS považuje za neakceptovateľné, aby sa predstaviteľ ukrajinskej vlády vyhrážal Slovensku a slovenským poľnohospodárom pre ochranu ich vlastného domáceho trhu pred závalom ukrajinských poľnohospodárskych komodít. Slovensko musí chrániť svoj domáci trh i poľnohospodárov a potravinárov, ktorý zabezpečujú sebestačnosť krajiny.



"Je neakceptovateľné, aby nečlenská krajina EÚ diktovala podmienky Európskej únii a slovenským poľnohospodárom. Ak s tým má päť členských krajín EÚ problém, Európska komisia má v prvom rade presadzovať a chrániť záujmy poľnohospodárov EÚ, ktorí musia spĺňať prísne kvalitatívne kritériá i podmienky na ochranu životného prostredia pri ich produkcii. To všetko ukrajinskí poľnohospodári robiť nemusia," povedala Gabriela Matečná, bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva za SNS. Strana presadzuje predĺženie zákazu na dovoz ukrajinských komodít na Slovensko.



Na margo predĺženia embarga na dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny sa podľa SNS totiž ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyjadril, že jeho krajina bude tvrdo obhajovať práva ukrajinských poľnohospodárov voči slovenským. "Každý by mal vedieť, že Ukrajina, aj keď je maximálne vďačná všetkým týmto krajinám za vojenskú a humanitárnu pomoc, ak sa v tejto špecifickej otázke budú správať takto, nenechá nám inú možnosť, než aby tvrdo obhajovala svoje práva a práva ukrajinských poľnohospodárov," uviedol podľa SNS Kuleba koncom augusta v Prahe.



"Je prvoradou povinnosťou slovenských politikov, aby chránili domáci trh, slovenských spotrebiteľov a teda aj slovenských poľnohospodárov a potravinárov pred tlakom ukrajinských produktov. Extrémnemu nátlaku z Ukrajiny nesmieme podľahnúť. Slovensko by si malo klásť aj jasné podmienky pri možnom budúcom vstupe Ukrajiny do EÚ. Nezopakujme chybu, ktorú sme spravili pri vstupe do EÚ, keď politici obetovali slovenské poľnohospodárstvo. Potravinová sebestačnosť a bezpečné potraviny sú v záujme každého slovenského spotrebiteľa," dodala Matečná.