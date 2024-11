SNS: Športové poukazy nebudú mať likvidačný efekt na podnikateľov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Schválenie športových poukazov nebude mať likvidačný efekt na podnikateľov, pretože zo sumy, ktorou prispievajú zamestnancovi, neplatia dane a odvody. Uviedol to v stredu líder koaličnej SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii s tým, že tento nástroj odbremení rodičov a pomôže športujúcim deťom.



"Pre mňa osobne je veľkým zadosťučinením, že od včerajšieho dňa došlo k schváleniu športových poukazov. Je to nástroj, ktorý je v Zákonníku práce už päť rokov. Je dôležité povedať, že športový poukaz, tak ako je nastavený, sa týka len maloletých detí, ktoré sú riadne registrované v príslušnom športovom klube a pravidelne športujú. Takže sa netýka všetkých detí, ktoré chcú športovať," uviedol Danko.



Vysvetlil, že tento nástroj je určený pre zamestnancov s maloletým dieťaťom do 18 rokov, ktoré pravidelne športuje v športovom klube. Zamestnávateľa môžu osloviť s tým, že chcú zo svojej mzdy prispieť sumou 225 eur, pričom zamestnávatelia musia prispieť sumou 275 eur. Športový klub tak dostane spolu 500 eur. Líder SNS dodal, že takýchto detí je na Slovensku asi 100.000.



"Zamestnávateľ zo sumy, ktorú prispieva zamestnancovi, neplatí dane ani odvody. Tento nástroj pomáha športujúcim deťom a odbremeňuje rodičov. Odhadujeme, že sa to bude týkať možno polovice detí, ktoré skutočne športujú, a určite to nebude mať likvidačný efekt na podnikateľov," uzavrel Danko. Taktiež si myslí, že sa športové poukazy osvedčia podobne ako rekreačné poukazy.