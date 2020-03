SNS víta ekonomické opatrenia, vníma ich však zatiaľ ako nejasné

Bratislava 29. marca (TASR) – Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) víta prvé ekonomické opatrenia vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré majú pomôcť s preplácaním miezd až do výšky 80 percent. "Vnímame ich však zatiaľ ako veľmi nejasné a nesystémové. Myslíme si, že uvedené opatrenia spôsobia chaos v pracovnoprávnych vzťahoch," uviedla vo svojom vyhlásení strana.



Prvým krokom vlády v oblasti zamestnaneckých vzťahov by podľa SNS malo byť odpustenie zdravotných, nemocenských a sociálnych platieb. "Štát ľahšie vykompenzuje výpadky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Púšťať sa do dialógu s desiatkami tisíc firiem o preplácaní miezd je veľké riziko," uviedla SNS.



Druhým krokom, ktorý sa musí podľa strany riešiť so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), je odpustenie dane z príjmov fyzických osôb. "Aj tu sa štát ľahšie dohodne s obcami a mestami. Samozrejme, na mieste je aj refundácia miezd, ale za jasne stanovených pravidiel a po vyčerpaní nami uvedených postupov," podotkla SNS. Postupnosť týchto krokov je podľa nej žiaduca, aby nenastala anarchia a nesystémovosť na pracovnom trhu. "Veríme, že vláda SR sa zamyslí nad nami navrhovanej postupnosti krokov," vyzýva SNS.



Vláda v nedeľu predstavila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Náklady na tieto opatrenia môžu dosiahnuť 1,5 miliardy eur, teda viac ako 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) mesačne. Opatrenia sa budú prijímať v skrátenom legislatívnom konaní, vláda a parlament ich bude prijímať v priebehu nasledujúceho týždňa.