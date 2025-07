SNS vyjadrila sklamanie, že SR podporí 18. balík protiruských sankcií

Bratislava 18. júla (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) vyjadrila sklamanie, že Slovenská republika (SR) podporí 18. balík protiruských sankcií. Uviedol to v piatok podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko. SNS podľa neho zároveň protestuje proti politickému tlaku, aký bol vyvinutý na vládu SR.



„Nikdy v histórii Európskej únie (EÚ) nebol vyvíjaný taký tlak zo strany premiérov iných európskych štátov. Je hlboko znepokojivé, že EÚ pokračuje v protieurópskej politike. Namiesto toho, aby si uvedomila, že bez lacných cien energií nemôže prosperovať, ďalej pokračuje v destabilizačnom procese,“ priblížil Danko.



„Je zrejmé, že tento tlak, ktorý bol vyvinutý na Slovenskú republiku, budeme môcť v budúcnosti zvládnuť len v jednote. SNS urobí všetko pre to, aby v budúcnosti došlo k zvráteniu rozhodnutia o odstrihnutí sa od ruských energií. Bez ruského jadrového paliva, plynu a ropy nie je možné, aby Slovenská republika, ale ani EÚ boli konkurencieschopné voči veľmociam, akými sú Čína, Spojené štáty americké alebo Ruská federácia,“ spresnil.



Zopakoval, že EÚ v kontexte Green Deal a odstrihnutia sa od ruských surovín nemôže byť konkurencieschopná. Svoju konkurencieschopnosť stráca a dlhodobo pokračuje v likvidačnom trende. Tento tlak podľa neho nemôže ustáť ani kvalita európskej meny.



„Slovenská národná strana zároveň vyjadruje ľútosť, že po boku premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica (Smer-SD) nebojoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Prezident Slovenskej republiky namiesto toho, aby spoločne s predsedom vlády zvádzal boj v Bruseli, pokračuje vo svojej PR kampani,“ dodal predseda národniarov.



Premiér vo štvrtok (17. 7.) večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom SR pri EÚ, aby v piatok uvoľnili cestu k 18. balíku protiruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou (EK) sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na doterajšej pozícii by ohrozilo záujmy SR. Slovensko má podľa neho k dispozícii písomné záväzky EK, týkajúce sa plynu, podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov. Členské štáty EÚ v piatok ráno na úrovni stálych veľvyslancov sankčný balík schválili.