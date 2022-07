SNS vyzvala Sulíka, aby zverejnil návrhy na šetrenie plynom

Bratislava 25. júla (TASR) - V Bruseli sa má na budúci týždeň rokovať o úsporných opatreniach v súvislosti so znižovaním odberu ruského plynu. Európska komisia predstavila návrh na dosiahnutie 15-percentného zníženia spotreby energií a plynu, pričom požaduje od jednotlivých členských štátov opatrenia. Mimoparlamentná SNS vyzvala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby zverejnilo návrhy, ktoré chcú budúci týždeň v Bruseli predostrieť ako kroky k šetreniu pri spotrebe plynu.



"Vyzývame ministra Richarda Sulíka (SaS), aby odmietol takéto konanie Bruselu a trval na zachovaní kvality životnej úrovne našich občanov. Je to hrubý a bezdôvodný zásah do práv občanov. Brusel nám chce hrubo obmedziť občianske práva za naším chrbtom bez verejnej diskusie," uviedla SNS. Verejnosť má podľa SNS právo vedieť, ako jej ministerstvo hospodárstva na čele so Sulíkom chce zasiahnuť do života. "Podnikatelia majú právo vedieť, ako sa musia pripraviť na obmedzenia, ktoré ich čakajú," zdôraznila SNS.



Národniari preto vyzvali ministra hospodárstva Sulíka, aby predložil na verejnú diskusiu všetky opatrenia, ktoré chce predostrieť. Nie je podľa nich možné, aby také závažné veci ministerstvo hospodárstva utajovalo a aby Bruselom presadzované znižovanie dodávok ruského plynu vyvrcholilo obmedzovaním životnej úrovne a likvidáciou našich firiem.