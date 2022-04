SNS vyzýva vládu, aby obnovila bankový odvod, ktorý koalícia zrušila

Bratislava 21. apríla (TASR) - Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby obnovila bankový odvod, ktorý koalícia zrušila v roku 2020. Uviedla to riaditeľka kancelárie predsedu strany Zuzana Škopcová.



Pripomenula, že v roku 2020 vládna koalícia zrušila bankový odvod, ktorý prinášal do štátnej kasy 300 miliónov eur ročne. Zisky bánk za posledný kalendárny rok podľa národniarov ukazujú, že majú svoje rezervy.



V dnešnej dobe, keď vláda hľadá finančné prostriedky na pomoc rodinám, sú podľa SNS tieto peniaze ako stvorené na pomoc pre občanov Slovenskej republiky. Suma minimálne 300 miliónov eur každý rok by mohla pomôcť v rozpočte kompenzovať nárasty cien potravín, pohonných hmôt či energií.



Pokiaľ vláda zdaní akýkoľvek iný segment, nebude to podľa strany vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu spravodlivé. Bankový odvod by mal byť podľa SNS bezodkladne obnovený a vláda tvorená zo súčasných koaličných strán by si mala priznať svoju chybu, že toto zrušenie odvodu bolo úplne zbytočné.