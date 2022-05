SNS žiada okamžité spustenie plynu na plynovode Sochranovka

Bratislava 11. mája (TASR) - Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby bezodkladne kontaktoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s cieľom okamžitého spustenia plynu na plynovode Sochranovka tak, aby neboli ohrozené dodávky plynu na územie SR.



Ako ďalej uviedli národniari, prichádza čas, kedy sa ukáže, či bratríčkovanie Hegera so Zelenským malo svoj význam. Ukrajinci miesto poďakovania Slovensku začínajú blokovať dodávky plynu. Takýmito krokmi Ukrajinci pomáhajú Nemcom, aby spustili plynovod Nordstream 2 a do budúcna ubližujú svojej ekonomike a ekonomike Slovenska.



Takéto kroky musí podľa SNS predseda vlády SR bezodkladne odsúdiť, pretože Slovensku hrozí katastrofa vo fabrikách v prípade, že budú ohrozené dodávky plynu. Žiaden plyn z Ameriky alebo drahý plyn z Nemecka cez Nordstream 2 Slovensku nepomôžu. Obe takéto alternatívne dodávky ohrozia továrne na Slovensku.



Situácia so zásobovaním plynom a ropou je stabilná, nie sú žiadne informácie ani indície o tom, že by malo prísť k obmedzeniu dodávok a problémom. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva SR a podpredseda vlády Richard Sulík (SaS).



Obavy o dodávky ruského zemného plynu sa zvýšili po tom, čo Ukrajina zastavila tok cez stanicu Sochranovka. Šéf rezortu hospodárstva priblížil, že hoci dodávky ruského plynu z Ukrajiny cez Veľké Kapušany oproti minulému týždňu mierne klesli z približne 90 miliónov kubických metrov (m3) na aktuálnych 67 miliónov m3, ide o množstvo, ktoré niekoľkonásobne prekračuje potreby Slovenska. Aktuálne sa zároveň výrazne zvýšili množstvá plynu, ktoré sú vtláčané do zásobníkov, a to z minulotýždňových štyri až päť miliónov m3 na súčasných viac ako 20 miliónov m3 denne.