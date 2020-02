SNS: Zrušenie diaľničných známok nebude mať vplyv na výstavbu diaľnic

Bratislava 14. februára (TASR) – Plánované zrušenie diaľničných známok, ktoré schválila vláda a mal by sa tým ešte v tomto volebnom období zaoberať parlament, nebude mať žiadny vplyv na tempo výstavby diaľnic. Slovensko bude musieť na dobudovanie diaľničnej siete nájsť výrazne vyššie zdroje a bude musieť uvažovať aj o pôžičkách. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a nominant SNS Peter Ďurček.



Podľa Ďurčeka budú na dostavbu navrhovanej siete diaľnic a rýchlostných ciest potrebné miliardy eur. "Diaľničné známky v tomto ohľade nehrajú žiadnu úlohu, pretože s trochou nadsádzky by sme za diaľničné známky plánované diaľnice nepostavili ani za 150 rokov," povedal Ďurček. Podľa štátneho tajomníka nie je pre Národnú diaľničnú spoločnosť katastrofou zrušenie diaľničných známok, ale to, že nemá peniaze na výstavbu.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Tibor Bernaťák pripomenul, že zrušenie známok sa netýka diaľničného mýta pre nákladné automobily a zdôraznil, že priemerné tempo výstavby diaľnic na Slovensku je približne desať kilometrov za rok. "Ekonomika sa nedá rozvíjať bez vybudovanej infraštruktúry a diaľnic," povedal Bernaťák. Súčasným tempom by sa diaľničná sieť podľa poslanca nevybudovala ani za 30 rokov. SNS má podľa neho plán na zrýchlenie výstavby a pokiaľ bude súčasťou novej vlády, chcela by strana získať ministerstvo dopravy.