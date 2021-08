SNSĽP: Rodičovský bonus je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou

Bratislava 25. augusta (TASR) - Časť dôchodkovej reformy z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), konkrétne rodičovský bonus, je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou. Tvrdí to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Pripája sa tak k Ministerstvu financií (MF) SR a Ministerstvu hospodárstva (MH) SR, ktoré takisto nesúhlasia so zavedením rodičovského dôchodku.



"Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zdôrazňuje najmä skutočnosť, že zavedenie rodičovského bonusu by mohlo viesť k diskriminácii rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež rodičov detí poberajúcich invalidný dôchodok," zdôraznilo stredisko s tým, že rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím sa často, na úkor svojej pracovnej kariéry, venujú starostlivosti o svoje dieťa, čo má vplyv tak na výšku ich príjmov, ako aj na výšku ich starobných dôchodkov.



Zároveň deti s ťažkým zdravotným postihnutím podľa strediska nemusia byť schopné vykonávať prácu a sú odkázané na pomoc štátu v podobe invalidného dôchodku. "Znamená to, že rodičom ťažko zdravotne postihnutých detí s nižšími dôchodkami, by nárok na rodičovský bonus ani len nevznikol, alebo vznikol v nízkej sume za predpokladu, ak by ich dieťa pracovalo popri invalidnom dôchodku," podotklo stredisko.



Zavedenie rodičovského bonusu k dôchodku podľa strediska môže mať vplyv aj na sociálne znevýhodnené alebo marginalizované skupiny obyvateľstva, ktorých postavenie na trhu práce nie je porovnateľné s majoritnou spoločnosťou. Naviazanie časti starobného dôchodku rodičov zo sociálne znevýhodnených skupín na požiadavku zamestnania ich dieťaťa by tak mohlo zapríčiniť diskrimináciu rodičov na základe sociálneho pôvodu alebo majetku.



SNSĽP preto upozorňuje na potrebu zosúladenia navrhovaného rodičovského bonusu s Ústavou SR, antidiskriminačnou legislatívou, ako aj Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.



Rodičovskému dôchodku sa venuje novela zákona o sociálnom poistení, ku ktorej nedávno skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Ide o systém, pri ktorom rodičia detí pracujúcich na Slovensku môžu dostať určitú časť odvodov detí k svojmu dôchodku. V Krajniakovom návrhu sa píše konkrétne o piatich percentách z vymeriavacieho základu, pričom by sa to delilo rovnomerne - 2,5 % pre matku a 2,5 % pre otca.