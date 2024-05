So samozberom jahôd začali tento rok v Tekovskej Breznici skôr

Tekovská Breznica 30. mája (TASR) - Skorý nástup tohtoročnej jari sa podpísal aj pod skoršie zahájenie samozberu jahôd v tekovských sadoch spoločnosti Amazonit. Na jahodovej plantáži o výmere 2,8 hektára v Tekovskej Breznici prebieha samozber jahôd od polovice mája, čo je približne o tri týždne skôr ako zvyčajne.



Konateľ spoločnosti Marek Šály pre TASR uviedol, že tohtoročná úroda je štandardná. "Mali sme aj mrazy ale dokázali sme to celé prikryť, čiže sme to ochránili proti mrazom," skonštatoval s tým, že jahodám neublížilo ani daždivejšie májové počasie. Keďže je plantáž situovaná v mierne svahovitom teréne, všetka prebytočná voda stečie podľa neho preč.



Záujem zo strany zákazníkov podľa konateľa spoločnosti stále pretrváva. Samozber prebieha v približne trojdňových intervaloch. Po samozbere, kedy plantáž ľudia vyzbierajú podľa Šályho takpovediac "do zelena", nechávajú dva - tri dni jahody dozrieť, aby ich bolo dostatok na ďalší zber.



Novinkou v sadoch sú tento rok marhule, ich predaj na objednávku zahája v júni. Keďže ide o prvú úrodu, nebude ich podľa Šályho veľa. Naopak, s veľmi dobrou úrodou počítajú v jablkovom sade. "Jablká sú v plnej sile. Úroda je veľmi pekná, tento rok bude veľmi dobrý kaliber, kvalitná úroda. Tieto májové dažde pomáhajú stromom a očakávame veľmi dobrú úrodu," poznamenal Šály.



Spoločnosť Amazonit vznikla v roku 2008. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie a predaj jabĺk a jahôd. Jabloňový sad sa nachádza na miernom západnom svahu Štiavnických vrchov v obci Tekovská Breznica a jahodová plantáž je pri sade. Ako uvádza spoločnosť na svojej internetovej stránke, značnú časť svojej produkcie jabĺk a jahôd predá každoročne priamym predajom z dvora priamo v obci.