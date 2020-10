Sociálna poisťovňa chce zlepšiť elektronickú komunikáciu

Bratislava 2. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa sa snaží vyjsť klientom v ústrety a už počas prvej vlny pandémie pripravila nové postupy v prípade vybavovania dávok alebo iných záležitostí bez návštevy jej pobočiek. Niektoré úkony, napríklad v prípade žiadosti o dôchodok, však musí človek urobiť osobne na pobočke. SP však tvrdí, že elektronizácia služieb je pre ňu prioritou.







Ľudia sa môžu dozvedieť o tom, ktoré úkony môžu vybaviť v SP na diaľku aj z jej webstránky. "Tieto stručné návody a postupy sú stále v platnosti a ich cieľom je uľahčiť občanom život a riešenie rôznych životných situácií bez toho, aby museli prísť do pobočky osobne. Ide o kontaktovanie SP elektronicky (e-mail, e-schránka), telefonicky alebo poštou," priblížil pre TASR špecialista komunikácie v SP Marián Škotka.







Stále však existujú prípady, keď musia ľudia, aj tí starší, do pobočky SP prísť osobne. Týka sa to napríklad žiadosti o dôchodok, ktorú musí poistenec osobne podpísať.



"Práve v žiadosti o dôchodok musia dôchodcovia urobiť viacero vyhlásení a tieto vyhlásenia vyžadujú vlastnoručný podpis dôchodku. Preto je nevyhnuté, aby žiadateľ o dôchodok prišiel žiadosť podpísať osobne priamo do príslušnej pobočky. Všetky ostatné zmeny a potvrdenia môže vybaviť elektronicky alebo inou cestou," vysvetlil Škotka.







Upozornil ale na to, že SP zabezpečuje všetky hygienické aj bezpečnostné opatrenia. "Ak je poistenec chorý, alebo má oprávnene v tomto období obavy o svoje zdravie, žiadosť o dôchodok môže spísať v pobočke aj neskôr s tým, že potom požiada o dôchodok od spätného dátumu a všetky peniaze mu pri priznaní dôchodku SP vyplatí spätne," odporúča Škotka.







Poisťovňa tvrdí, že neustále pracuje na zlepšovaní svojich elektronických služieb a na uľahčení vybavovania v prospech klientov.



"Súvisí to nielen s modernizáciou informačných systémov, ale dôležité je aj efektívne elektronické prepojenie celej štátnej správy. Otázka dobre fungujúcich elektronických služieb je jednou z priorít SP aj do budúcnosti. Už v súčasnosti je možné vo väčšine prípadov komunikovať s poisťovňou prostredníctvom e-schránky, ak ju má poistenec zriadenú," dodal Škotka.