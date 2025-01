So stavebným zákonom musia byť od apríla účinné isté zmeny predpisov

Bratislava 29. januára (TASR) - V súvislosti s návrhom nového stavebného zákona je potrebné upraviť a zosúladiť niektoré predpisy. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla 2025, inak hrozia komplikácie. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Taktiež požiadala parlament o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.



"Nejde pritom len o odstránenie formálneho nesúladu, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu," uviedol predkladateľ.



Dodal, že z dôvodu zmeny nového povoľovacieho procesu na úseku výstavby, ako aj v úprave vydávania záväzných stanovísk dotknutými orgánmi by omeškanie v účinnosti zmien v niektorých predpisoch spôsobilo komplikácie až zastavenie povoľovacích procesov stavieb.