PATRÍTE K NIM? So svojím životom je 77 % Slovákov viac spokojných

Bratislava 29. decembra (TASR) - Viac spokojných ako nespokojných je so svojím životom 77 % populácie Slovenska. V priemere uviedli obyvatelia Slovenska na stupnici od 1 do 10 spokojnosť na úrovni 7 bodov. Je to takmer rovnaká hodnota ako priemer Európskej únie (EÚ), kde dosiahla spokojnosť úroveň 7,1 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR na základe výsledkov zisťovania EU SILC z roka 2022.



Najvyššiu spokojnosť uviedli mladí ľudia od 15 do 24 rokov, a to na úrovni 7,8 bodu. Populácia nad 50 rokov hodnotila spokojnosť so svojím životom na úrovni 6,8 bodu a seniori vo veku viac ako 65 rokov uviedli 6,4 bodu.



Najspokojnejší sú obyvatelia Slovenska v oblasti osobných vzťahov (7,9 bodu). Naopak, pri hodnotení svojej finančnej situácie uviedli menšiu spokojnosť, a to na úrovni 5,7 bodu.



"Najväčšiu spokojnosť so životom opakovane hodnotili minulý rok obyvatelia Rakúska (7,9 bodu) a Poľska, Fínska či Rumunska (7,7 bodu)," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.



Najspokojnejší sú občania nečlenskej krajiny EÚ, Švajčiarska, a to na úrovni 8 bodov. Vyššiu spokojnosť so svojím životom ako Slováci uviedli aj Česi a Slovinci. Naopak, najmenej spokojní v EÚ boli obyvatelia Bulharska, keď svoje hodnotenie v priemere uzavreli na úrovni 5,6 bodu.