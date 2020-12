Analytik: So zadlžovaním hypotékou v roku 2021 treba byť opatrnejší

Bratislava 31. decembra (TASR) – Ak záujemca o vlastné bývanie nájde pre seba vhodnú nehnuteľnosť a za reálnu cenu, nemusí čakať a môže ju pokojne kúpiť aj v roku 2021. Nízka ponuka bytov a tým pádom ani rast ich cien sa totiž tak ľahko nezmenia. Práve nedostatok bytov spôsobilo aj v časoch koronakrízy nárast cien nehnuteľností napriek počiatočným názorom, že pre krízu spôsobenú celosvetovo sa šíriacim novým koronavírusom budú ceny realít klesať. Opatrní by však mali byť tí, ktorí sú pri zaobstaraní vlastného bývania odkázaní na hypotéku. Myslí si to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. Ako dodal pre TASR, nemožno sa dlhodobo spoliehať na odklady splátok hypoték, ktoré boli populárne v začiatkoch pandémie nového koronavírusu.



"Samozrejmosťou by malo byť zváženie nielen svojej aktuálnej finančnej kondície, ale aj predpokladaného budúceho príjmu," upozorňuje analytik s tým, že pre niektorých bude lepšie držať sa hesla 'radšej hamovať ako banovať', a to bez ohľadu na to, či im je banka pripravená požičať peniaze. Na ďalší 'beztrestný' celoplošný odklad splátok hypoték sa totiž podľa Kubrického nedá spoliehať.



"Zvlášť opatrne by mal zvažovať kúpu ten, kto si chce zaobstarať investičný byt na ďalší prenájom a pri jeho financovaní je odkázaný na banku," dodáva Kubrický. Podľa neho totiž nie je racionálne spoliehať sa na to, že kupujúci bude vedieť splácať hypotéku príjmom z prenájmu. Analytik tvrdí, že to môže byť krátkozraké. "Tento rok sa veľa majiteľov presvedčilo, že prenajať byt nemusí byť samozrejmosťou, nehovoriac o znížení cien prenájmov," vysvetlil Kubrický. Zásadou by preto podľa neho malo byť pred investičným rozhodnutím nechať "hovoriť čísla" a počítať aj s rizikovejšími scenármi.



Ako uzavrel Kubrický, ľuďom hľadajúcim prenájom odporúča starostlivo si prečítať zmluvu a dobre sa zamyslieť napríklad nad možnosťami jeho ukončenia.