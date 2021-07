So žatvou chcú vo Veľkých Teriakovciach začať budúci týždeň

Veľké Teriakovce 8. júla (TASR) - So žatvou pšenice ozimnej a repky olejnej plánujú v obci Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota začať pravdepodobne budúci týždeň. Pre TASR to uviedol Norbert Keľo, konateľ spoločnosti Keľo a synovia, s tým, že kvalitu a množstvo úrody ešte môžu ovplyvniť aktuálne horúčavy.



Kým v iných častiach južne položených regiónov Slovenska sa už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) začala žatva ozimného jačmeňa, vo Veľkých Teriakovciach sa na zber úrody ešte len chystajú. „Ozimný jačmeň nepestujeme, pre mokrú jeseň sa nám ho neporadilo zasiať,“ vysvetlil Keľo.



Budúci týždeň však plánujú odštartovať zber repky olejnej a pšenice ozimnej, ktoré v týchto dňoch ešte na žatvu nie sú pripravené. „Ťažko je odhadnúť presný termín, ale tieto horúčavy procesy výrazne urýchľujú,“ dodal Keľo s tým, že začiatok tohtoročnej žatvy prichádza o niekoľko dní neskôr ako minulý rok.



Podľa slov poľnohospodára tohtoročná studená jar úrode pomohla, problémy s dozrievaním však narobili nedávne vlny horúčav. „Veľmi nám pomohol dážď, ktorý spadol pred pár dňami, ďalší očakávame počas víkendu,“ povedal Keľo. Výsledná kvalita a množstvo úrody budú podľa jeho slov závisieť práve od posledných dní dozrievania plodín.



Spoločnosť Keľo a synovia z Veľkých Teriakoviec hospodári na 1650 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 1100 hektárov tvorí orná pôda. Väčšinový podiel úrody predstavujú obilniny ako pšenica, kukurica či ovos, v menšej miere sú to repka olejná a sója. Spoločnosť zamestnáva v poľnohospodárstve približne 30 ľudí.