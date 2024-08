So zrušením daňovej asignácie firiem nesúhlasia viaceré organizácie

Bratislava 1. augusta (TASR) - Proti návrhu na zrušenie daňovej asignácie firiem sa vyslovili viaceré organizácie pôsobiace v neziskovom sektore. Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) aj Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) nesúhlasia s nápadom, ktorý ako možné konsolidačné opatrenie prezentoval v utorok (30. 7.) Inštitút sociálnej demokracie (ISD). Táto zmena by podľa predkladateľov priniesla štátu ročne 30 až 50 miliónov eur a časť z rozpočtu by sa mohla presunúť na pomoc najohrozenejších skupín na Slovensku.



"Tieto neodborné návrhy môžu znamenať ohrozenie až kolaps mnohých projektov na pomoc zraniteľným skupinám občanov, ako sú seniori, neúplné rodiny, ľudia bez domova, z marginalizovaných komunít, ľudia so zdravotným znevýhodnením či deti so špeciálnymi potrebami. Často pritom neziskový sektor pokrýva nevyhnutné služby, ktoré štát pre odkázané skupiny občanov nezabezpečil ani v období priaznivých ekonomických ukazovateľov," reagovala predsedníčka ASFIN Tatiana Švrčková.



Navrhované zmeny v daňovej asignácii môžu podľa predsedu Komory MNO Marcela Zajaca ohroziť najmä deti, chorých ľudí a chudobných. Upozornil, že opatrenie by malo negatívny vplyv na oblasti vzdelávania, zdravotnej pomoci a sociálnej starostlivosti. Slovensko by tak prišlo o verejnoprospešné služby a aktivity vo výške 37 až 62 miliónov eur.



Zajac priblížil, že už v súčasnosti je možná asignácia dane iba v prípade firemného darcovstva. Dve percentá môžu asignovať tie právnické osoby, ktoré realizujú dary z vlastného zisku vo výške pol percenta asignovanej sumy.



"Financie, ktoré nadácie založené firmami získajú, musia byť už dnes použité transparentne v súlade s ich deklarovanou nadačnou činnosťou, teda na zákonom stanovené verejnoprospešné aktivity. Tieto financie končia napríklad aj v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, hospicoch či napríklad v charitatívnych organizáciách, ktoré sa starajú o ľudí bez domova, telesne či mentálne postihnutých," uzavrel.



ASFIN poukázal na to, že vlani dali fyzické a právnické osoby na verejnoprospešné účely takmer 101 miliónov eur, pričom viac ako polovica asignácie prišla od firiem. Právnické osoby prispeli do tejto oblasti sumou 53 miliónov eur. Najviac peňazí išlo do ochrany a podpory zdravia, rozvoja športu či poskytovania sociálnej pomoci. Členovia asociácie podporili celkovo 1731 verejnoprospešných projektov.