Soboň: Poľsko sa v roku 2023 vyhne recesii

Varšava 1. februára (TASR) - Poľsko by malo v tomto roku zostať "zeleným ostrovom" v Európskej únii (EÚ) a vyhnúť sa recesii, ktorá hrozí ostatným štátom bloku. Vyhlásil to v stredu štátny tajomník ministerstva financií Artur Soboň. TASR o tom informuje na základe správy PAP.



Soboň odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Poľska tento rok zvýši o 1,7 %.



Štatistický úrad GUS v pondelok (30. 1.) informoval, že v roku 2022 vzrástol HDP Poľska o 4,9 %. To je "veľmi dobrý výsledok", povedal Soboň pre agentúru PAP. Na ilustráciu, v roku 2021 stúpol výkon najväčšej postkomunistickej ekonomiky v EÚ o 6,8 % podľa GUS.



Soboň poznamenal, že aj napriek "ťažkým časom" v rokoch 2020 - 2022, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine, je poľská ekonomika "zeleným ostrovom". "Všetko nasvedčuje tomu, že Poľsko zostane tým zeleným ostrovom aj v roku 2023, keď budeme čeliť hospodárskemu spomaleniu v celej západnej Európe, ale stále budeme mať ekonomický rast," vyhlásil.



Pojem "zelený ostrov" bol v súvislosti s Poľskom použitý v rokoch 2008 až 2009, keď sa ako jediná krajina EÚ vyhlo recesii počas globálnej finančnej a hospodárskej krízy.



Soboň v komentári k medzikvartálnemu poklesu hospodárstva uviedol, že "je to dnes evidentne bežný jav" a dodal, že Poľsku nehrozí recesia, na rozdiel od mnohých iných krajín v Európe, ako je Nemecko.



"Ekonomický rast bude, odhadujeme ho na úrovni 1,7 %. Analytici sú tu trochu opatrnejší, ale pri použití prostriedkov na investície, najmä prostriedkov z Národného plánu obnovy (KPO), verím, že je možné, že rast ekonomiky dosiahnuť takmer 2 %," povedal.



Poľsko má dostať 23,9 miliardy eur vo forme grantov a 11,5 miliardy eur v lacných úveroch z európskeho fondu obnovy po pandémii po tom, čo Európska komisia schválila poľský plán KPO, ktorý načrtáva, ako vláda vynaloží peniaze.



Soboň dodal, že Poľsko je v pozícii udržať si ekonomický rast aj vďaka verejným investíciám, ktoré sa medziročne zvýšili o 20 %.