SocGen zredukuje v najbližších rokoch náklady

Paríž 18. septembra (TASR) - Jedna z najväčších bánk vo Francúzsku Société Générale (SocGen) oznámila v pondelok plán znižovania nákladov s cieľom posilniť zisky. Strategický plán je prvým za vedenia nového šéfa banky Slawomira Krupu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Krupa prevzal vedenie banky v máji s tým, že jeho ambíciou je po rokoch nevýrazných výsledkov urobiť zo SocGen banku "pevnú ako skala". V rámci nového strategického plánu chce banka zredukovať pomer nákladov a výnosov do troch rokov pod 60 % zo 75 % v 2. kvartáli tohto roka. Okrem toho plánuje v roku 2026 docieliť návratnosť kapitálu (ROTE) na úrovni 9 až 10 %. Ku koncu júna oznámila Société Générale tento ukazovateľ na úrovni 5,6 %.



Navyše banka plánuje zredukovať svoju expozíciu voči aktivitám v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu. V porovnaní s rokom 2019 chce znížiť túto expozíciu do konca tohto desaťročia o 80 %.



Krupa už minulý mesiac upozornil, že plánuje banku zoštíhliť. SocGen pri prezentácii nového strategického plánu zatiaľ nezverejnila termín, kedy by mohla vedľajšie aktíva predať. Uviedla iba, že predá štyri africké divízie a v prípade piatej prehodnotí jej budúcnosť. Zdroje z banky zároveň pre Reuters dodali, že Société Générale je otvorená aj predaju svojej divízie Equipment Finance.



Ešte na začiatku nového tisícročia SocGen konkurovala banke BNP Paribas. V posledných 15 rokoch však zápasila s náročným obdobím poznačeným vysokými stratami v dôsledku aktivít obchodníka Jéroma Kerviela, ku ktorým sa pridal aj "nákladný" odchod z Ruska po útoku Moskvy na Ukrajinu.