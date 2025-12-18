< sekcia Ekonomika
Šochin: Ruská centrálna banka môže pristúpiť k väčšej redukcii sadzieb
Autor TASR
Moskva 18. decembra (TASR) - Ruská centrálna banka by mohla pristúpiť k výraznejšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby, než signalizuje predbežný odhad. Uviedol to šéf ruského priemyselného zväzu Alexander Šochin, ktorého citovala agentúra TASS.
Ruská centrálna banka na svojom zasadnutí koncom októbra znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 16,50 %. Odhaduje sa, že na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v piatok 19. decembra, ju zredukuje opäť o 50 bázických bodov. Podľa Šochina by však banka mohla pristúpiť k zníženiu hlavnej úrokovej sadzby až o celý percentuálny bod. Sadzba by tak klesla na 15,50 %.
„Úprimne, očakávame redukciu nie o 0,5 percentuálneho bodu, ale o celý percentuálny bod. Prečo? Pretože inflácia sa v závere roka začala spomaľovať výraznejším tempom, než sa predpokladalo v septembri,“ povedal Šochin. Dodal, že pred tromi mesiacmi sa odhadovala inflácia v závere tohto roka v rozmedzí od 7 % do 7,5 %, teraz však podľa neho dosahuje menej než 6 %. „Ak sa inflácia pohybuje okolo 6 %, kľúčová úroková sadzba na úrovni 16,5 % je príliš vysoká,“ dodal s tým, že aj priemyselníkmi očakávané zníženie o 100 bázických bodov nie je nič mimoriadne a podľa neho by bola možná ešte výraznejšia redukcia.
Zároveň dodal, že problémy ruských firiem nespôsobujú iba vysoké úrokové sadzby. Na základe najnovšieho prieskumu medzi členmi priemyselnej únie približne 40 % ruských podnikov zaznamenáva problémy s platbami od odberateľov. „To je vysoké percento, najvyššie od roku 2021,“ dodal Šochin.
