< sekcia Ekonomika
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Výdavky SP dosiahnu budúci rok 15,146 miliardy eur, pričom v ďalších rokoch sa majú postupne zvyšovať.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude hospodáriť v budúcom roku so zdrojmi vo výške 16,425 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 2,41 %. Príjmy poisťovne dosiahnu 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,578 miliardy eur. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2026 a rozpočtového výhľadu na roky 2027 a 2028, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Výdavky SP dosiahnu budúci rok 15,146 miliardy eur, pričom v ďalších rokoch sa majú postupne zvyšovať. V roku 2027 majú byť na úrovni 15,741 miliardy eur a v roku 2028 stúpnu na 16,418 miliardy eur.
Zo štátneho rozpočtu získa poisťovňa budúci rok 2,344 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako predpokladaná skutočnosť tohto roka. V roku 2027 by sa mala táto suma znížiť na 2,258 miliardy eur. Najväčšie výdavky SP tvoria dôchodkové dávky, a to 13,295 miliardy eur. „Výška 13. dôchodkov pre roky 2026 až 2028 zostane na úrovni roka 2025, ako súčasť konsolidačných opatrení,“ uviedla poisťovňa.
Na nemocenské dávky je vyčlenených 1,094 miliardy eur, pričom v tejto sume je zahrnutý už aj vplyv novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týka vzniku nároku na nemocenskú dávku zamestnanca až od 15. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Na výdavky správneho fondu SP pôjde na budúci rok 287 miliónov eur. Ide tak o medziročný nárast o 5,12 milióna eur alebo 1,81 %.
„Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti sa v roku 2026 predpokladajú vo výške 345,3 milióna eur. V uvedenej sume je zapracované postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce vo výške 2,3 milióna eur,“ vysvetlila poisťovňa.
Výdavky SP dosiahnu budúci rok 15,146 miliardy eur, pričom v ďalších rokoch sa majú postupne zvyšovať. V roku 2027 majú byť na úrovni 15,741 miliardy eur a v roku 2028 stúpnu na 16,418 miliardy eur.
Zo štátneho rozpočtu získa poisťovňa budúci rok 2,344 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako predpokladaná skutočnosť tohto roka. V roku 2027 by sa mala táto suma znížiť na 2,258 miliardy eur. Najväčšie výdavky SP tvoria dôchodkové dávky, a to 13,295 miliardy eur. „Výška 13. dôchodkov pre roky 2026 až 2028 zostane na úrovni roka 2025, ako súčasť konsolidačných opatrení,“ uviedla poisťovňa.
Na nemocenské dávky je vyčlenených 1,094 miliardy eur, pričom v tejto sume je zahrnutý už aj vplyv novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týka vzniku nároku na nemocenskú dávku zamestnanca až od 15. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Na výdavky správneho fondu SP pôjde na budúci rok 287 miliónov eur. Ide tak o medziročný nárast o 5,12 milióna eur alebo 1,81 %.
„Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti sa v roku 2026 predpokladajú vo výške 345,3 milióna eur. V uvedenej sume je zapracované postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce vo výške 2,3 milióna eur,“ vysvetlila poisťovňa.