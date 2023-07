Sociálna poisťovňa bude prehodnocovať percentá invalidity

Bratislava 27. júla (TASR) - Od augusta začne Sociálna poisťovňa (SP) prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda percento invalidity niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. SP preskúma percento invalidity podľa novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta. Zmeny by sa podľa SP mali dotknúť 21.000 poberateľov invalidných dôchodkov. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Zmeny by sa mali týkať približne 5300 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov. V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur. Okrem toho sa ďalších 16.100 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stanú poberateľmi plného invalidného dôchodku. Ich dôchodok sa podľa odhadov mesačne zvýši v priemere o 182 eur," priblížil Kontúr.



Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, respektíve uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity. Tieto skutočnosti ovplyvnia aj nárok na invalidný dôchodok u nových žiadateľov a tiež na jeho výšku.



Nie je potrebné podávať žiadosť. Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky. Proces je naplánovaný na dva roky. "Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude SP vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu," priblížila SP.



Ak ide o trvalý zdravotný stav, alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená po 31. júli tohto roka, SP bude postupne prehodnocovať percento poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa týka zmena v novele zákona, takže z vlastného podnetu. Prehodnocovať bude SP percento invalidity najskôr pri trvalých zdravotných stavoch.



Novela zákona o sociálnom poistení tiež predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov, a to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku, a zároveň 1436 invalidných dôchodcov.



Pri prehodnotení percenta invalidity vydá SP rozhodnutie v lehote do 90 dní. Ak dôjde k zníženiu percenta invalidity, aj naďalej sa bude vyplácať invalidný dôchodok priznaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom tohto roka.