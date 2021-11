Sociálna poisťovňa bude v 2022 hospodáriť takmer s 10 miliardami eur

Bratislava 30. novembra (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) bude v budúcom roku hospodáriť takmer s desiatimi miliardami eur. Vyplýva to z návrhu jej rozpočtu, ktorý v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Rozpočtový výhľad do ďalších rokov má pri SP rastúcu tendenciu, vo svojom materiáli odhadla výdavky v roku 2023 na 10,44 miliardy eur a v roku 2024 skoro na 11 miliárd eur.



Rozpočet SP počíta v roku 2022 so štátnym transferom vo výške 400 miliónov eur, v roku 2023 vo výške 450 miliónov eur a v roku 2024 vo výške 650 miliónov eur. Za jednotlivé roky je to však menej než očakávaný tohtoročný transfer v celkovej hodnote skoro 750 miliónov eur, čo je však o 90 miliónov eur menej oproti tohtoročnému rozpočtu.



Z celkových výdavkov SP v budúcom roku (9,9 miliardy eur) má ísť najviac na dôchodkové poistenie (viac než 8,2 miliardy eur) a viac než miliarda sa má minúť v rámci základného fondu nemocenského poistenia.



SP však v materiáli vyčíslila, že za rok 2021 počíta s vyššími výdavkami, než boli schválené v rozpočte (zhruba o 11,7 milióna eur). Tento rozdiel očakáva najmä pre pandemické dávky či pre predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie.



Celkovo sa má hospodárenie SP v roku 2021 skončiť bilančným rozdielom asi 781 miliónov eur. Deficit chce SP zafinancovať z rezervného fondu solidarity, ale aj z vnútorných zdrojov.