Sociálna poisťovňa bude v apríli organizovať poradenský deň o dôchodku

Bratislava 14. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude v apríli v Martine organizovať poradenský deň o dôchodku. Ten sa uskutoční v priestoroch pobočky poisťovne na Námestí SNP 4 v Martine 29. apríla 2025 v čase od 9.00 do 16.00 h. Poisťovňa poskytne poradenstvo bezplatne. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Pre poistencov, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku aj v Českej republike a radi by zistili podrobnejšie informácie o svojich dôchodkových nárokoch, dobách poistenia, dôchodkovom veku alebo o postupe pri podávaní žiadosti o dôchodok, tak budú počas tohto termínu na jednom mieste k dispozícii odborníci zo Sociálnej poisťovne a Českej správy sociálneho zabezpečenia," uviedla SP.



Zároveň odporúča, aby si záujemcovia dohodli čas stretnutia vopred na telefónnom čísle +421906171635 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasovanie@socpoist.sk. Na stretnutie je potrebné, aby si ľudia priniesli doklady o poistení, občiansky preukaz alebo cestovný pas.



"Pri objednávaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú si klient želá riešiť, je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo a v prípade žien aj počet vychovaných detí. Ak ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi," uzavrela SP.



SP chystá aj ďalšie poradenské dni o dôchodku, a to 21. mája v spolupráci s Rakúskom vo Viedni, 29. mája v spolupráci s Maďarskom v Budapešti a 3. až 4. júna v nemeckom Erfurte. V druhej polovici roka 2025 poisťovňa plánuje zorganizovať tieto poradenské dni 11. až 12. novembra v spolupráci s Nemeckom v Bratislave, 12. novembra v spolupráci s Rakúskom v Bratislave a 27. novembra v českom Olomouci.