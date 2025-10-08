< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa bude v novembri organizovať poradenské dni
Tie sa uskutočnia v priestoroch pobočky poisťovne na Záhradníckej ulici, konkrétne 11. a 12. novembra v čase od 9.00 do 15.30, prípadne 16.00 h.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude v novembri organizovať poradenské dni o dôchodkoch v Bratislave. Tie sa uskutočnia v priestoroch pobočky poisťovne na Záhradníckej ulici, konkrétne 11. a 12. novembra v čase od 9.00 do 15.30, prípadne 16.00 h. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady,“ uviedol Kontúr.
Poistenci a poberatelia dávok zo sociálneho poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku či Rakúsku, sa budú môcť porozprávať s pracovníkmi SP, rovnako nemeckej Deutche Rentenversicherung aj rakúskej poisťovne Pensionsversicherungsanstalt o svojich dôchodkových nárokoch.
Slovensko-nemecký poradenský deň sa uskutoční v dvoch termínoch, a to 11. novembra v čase od 9.00 do 16.00 h a 12. novembra od 9.00 do 15.30 h. Slovensko-rakúsky poradenský deň bude 11. novembra od 9.00 do 15.30 h.
SP odporúča záujemcom o poradenstvo dohodnúť si čas stretnutia vopred na telefónnom čísle +421 906 173 145 alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk. Na stretnutie je potrebné, aby si ľudia doniesli doklady o poistení, občiansky preukaz alebo cestovný pas. Kontúr dodal, že pri objednávaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú chce záujemca riešiť, je dôležité tiež uviesť meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia či rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, tak je nutné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi.
