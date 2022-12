Sociálna poisťovňa: Budúci rok sa rozšíri kategória poistencov štátu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Budúci rok sa rozšíri kategória poistencov štátu o členov cirkevného, rehoľného a charitatívneho spoločenstva. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktorú platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení," uviedol Kontúr. V budúcom roku tak bude v SP povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a pracuje pre spoločenstvo bez príjmu a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.



Takáto osoba nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonného dôvodu, nemôže mať priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok a nemôže byť v dôchodkovom veku. Je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu činnosti ako člen uvedeného spoločenstva. "Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) - prihláška fyzickej osoby, za ktorú platí štát, - typu 10," spresnil hovorca SP.



Doplnil, že ako súčasť prihlášky sa pripája čestné vyhlásenie s prílohami. Tými sú potvrdenie o členstve v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo, vystavené spoločenstvom, ktoré sa predkladá v origináli. Ďalšou prílohou je fotokópia zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre spoločenstvo, respektíve iná dohoda so spoločenstvom o vykonávaní pracovnej činnosti bez práva na príjem.



Prihláška vrátane formulára čestného vyhlásenia bude od začiatku januára na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike formuláre. SP uviedla, že o jej zverejnení bude verejnosť informovať.



Prihlásiť sa na dôchodkové poistenie v uvedenej kategórii poistenca štátu je možné aj spätne ku dňu splnenia zákonných podmienok, nie však skôr ako od začiatku januára. Túto kategóriu poistencov štátu zákon v súčasnosti pripúšťa iba budúci rok, upozornil hovorca.



Sociálna poisťovňa upozornila aj na odhlasovaciu povinnosť. Takýto poistenec štátu je povinný odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia sa členstva v uvedenom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo v pobočke podľa trvalého pobytu. Odhlášku podáva na tlačive RLFO.