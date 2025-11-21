< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa: ELDP za rok 2025 musia firmy ešte doručiť
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Aj keď bola povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) od 1. januára 2026 zrušená, za obdobie pred 1. januárom 2026 sú povinní zaslať ELDP všetkých zamestnancov v lehotách určených podľa počtu zamestnancov. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).
„Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že doba zamestnania nebude poistencovi uvedená v jeho elektronickom účte poistenca a ani v dôchodkovej prognóze, ktorú bude Sociálna poisťovňa poistencom zasielať v roku 2026,“ uviedol hovorca SP Matej Kontúr.
Za zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi bude trvať k 31. decembru 2025, sú zamestnávatelia povinní predložiť Sociálnej poisťovni ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026 najneskôr do 30. júna 2026 - ak má zamestnávateľ k 31. decembru 2025 menej ako 51 zamestnancov. Pokiaľ má firma viac ako 50 zamestnancov a menej ako 501 zamestnancov, musí zamestnávateľ doručiť ELDP do 30. septembra a pre spoločnosti nad 500 zamestnancov sa termín posúva na 31. december 2026.
