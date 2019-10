Sociálna poisťovňa eviduje takmer 1300 zahraničných zamestnávateľov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa v októbri 2019 zatiaľ vo svojom registri eviduje takmer 1300 zahraničných zamestnávateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a majú tu aj svojich zamestnancov. V roku 2018 ich bolo o stovku viac – 1394.



"Povinnosti zahraničných zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni sú rovnaké ako pre domácich. To znamená, že najneskôr jeden deň pred zamestnaním prvého zamestnanca sa prihlasujú do registra zamestnávateľov vedeného poisťovňou a zamestnanca taktiež prihlasujú ešte pred začatím výkonu práce. Aj všetky ostatné oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení sa vzťahujú na všetkých zamestnávateľov, a to bez výnimky," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa zahraničnému zamestnávateľovi, tak ako každému inému zamestnávateľovi, pridelí variabilný symbol, ktorý bude uvádzať pri výkazoch poistného a pri ich platbách.