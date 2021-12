Sociálna poisťovňa: Exekučné zrážky z penzií sa znížia alebo zaniknú

Bratislava 28. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od roku 2022 prepočíta sumu exekučnej zrážky dôchodcom. Dôvodom je nielen zvýšenie dôchodku od 1. januára 2022, ale aj zmena základnej sumy, ktorú už nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Niektorým sa zrážky z dôchodkov znížia, alebo prestanú vykonávať. Pripomenula to hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok, alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu).



"Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eura na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima," ilustrovala Dvoráková. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na dlžníka sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.



Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na dlžníka ostáva nezmenená a je na úrovni 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne.



V dôsledku zmeny základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, sa teda dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa, po prepočte od 1. januára 2022 suma zrážky zníži, alebo sa zrážky prestanú vykonávať.



"Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky, alebo o ukončení exekučných zrážok," uzavrela Dvoráková.