Sociálna poisťovňa hospodárila s príjmami vo výške 15,289 miliardy eur

Bratislava 7. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla vlani príjmy vrátane prevodu z minulých rokov vo výške 15,289 miliardy eur. Celkové výdavky, teda náklady poisťovne, boli v minulom roku v sume 14,376 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu dostala SP transfer vo výške 2,72 miliardy eur. Vyplýva to z účtovnej závierky SP za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.



„Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2024 skončilo bilančným rozdielom 913 miliónov eur, čo bolo o 41,1 milióna eur viac, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte na rok 2024,“ uviedla SP vo vlastnom materiáli.



Prevod prostriedkov z minulých rokov bol vo výške 844 miliónov eur. Na celkovej výške výdavkov malo najväčší 87,8 % podiel dôchodkové poistenie, a to 12,632 miliardy eur. Na 13. dôchodky išlo 823 miliónov eur, vyplatené boli vlani aj rodičovské dôchodky v sume 315 miliónov eur.



Poisťovňa minulý rok vybrala príspevky na starobné dôchodkové sporenie v hodnote 1,077 miliardy eur a postúpila dôchodkovým správcovským spoločnostiam v sume 1,108 miliardy eur.



„K 31. decembru 2024 Sociálna poisťovňa evidovala 1,96 milióna sporiteľov. Počet žiadostí o prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti od roku 2005 do 31. decembra 2024 bol 682.046, z nich bolo realizovaných 612.369 prestupov,“ dodala SP.