Sociálna poisťovňa informovala o odvodových povinnostiach SZČO

Bratislava 26. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch informovala 173.814 živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Poisťovňa zaslala 147.152 listov a ďalších 26.662 zásielok doručila elektronicky. V utorok o tom informoval hovorca poisťovne Martin Kontúr.



"Viac ako 37.847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 135.967 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného," spresnil Kontúr. Nové odvody za júl je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. augusta. Väčšina SZČO, a to 125.476, bude platiť minimálne poistné.



O vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti informovala poisťovňa živnostníkov a ostatné SZČO, ktorí daňové priznania za rok 2021 podali v riadnom termíne do konca marca 2022. V októbri bude Sociálna poisťovňa podobne o odvodových povinnostiach informovať aj tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021. Táto skupina SZČO následne novo určené poistné prvý raz odvedie do 8. novembra za mesiac október. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.



Minimálne poistné na sociálne poistenie predstavuje mesačne sumu 187,78 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného minimálne 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie. Minimálne poistné bude od júla odvádzať 125.476 SZČO. Doteraz platilo minimálne poistné 132.830 SZČO.



Maximálna výška poistného na sociálne poistenie je 2629,12 eura mesačne. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného maximálne 2153,26 eura nakoľko neplatia poistné na invalidné poistenie. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 SZČO, pričom doteraz ich bolo 185.



Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol, ktorým sa platba označuje. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za neodvedenie poistného včas alebo v nižšej sume.