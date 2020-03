Sociálna poisťovňa informuje, ako postupovať pri žiadosti o ošetrovné

Bratislava 11. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s novým koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť viacerými spôsobmi.



Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.



Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadá dotyčný príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke.



"Ďalšou možnosťou je e-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke poisťovne pri pobočkách, a teda nie vysunutých pracoviskách. E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí," informuje o tom hovorca Peter Višváder.



Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku je prístupný na webovej stránke poisťovne.



Vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) možno zaslať poštou príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch alebo ho je možné vhodiť do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.