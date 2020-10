Sociálna poisťovňa je pripravená zvládnuť nápor žiadostí o dávky

Bratislava 23. októbra (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) je pripravená zvládnuť možný nápor žiadostí o nemocenské dávky po plošnom testovaní občanov na nový koronavírus. SP upozorňuje, že ľudia by pri žiadostiach o dávky mali využívať najmä elektronické formy komunikácie.



V prvej vlne krízovej situácie zvládol každý zamestnanec pobočky, ktorý mal na starosti agendu nemocenských dávok, vyplatiť v priemere viac ako 700 dávok mesačne, namiesto štandardných 330 dávok, čo je mesačný priemer mimo krízového obdobia. "Informačný systém je pripravený zvládnuť možný nápor nárastu žiadateľov o nemocenské dávky, ktorých je niekoľko druhov," uviedol pre TASR tlačový odbor poisťovne.



Zároveň SP upozorňuje občanov, že si aj sami môžu urýchliť vybavovanie žiadosti o pandemické ošetrovné (OČR), ktoré sa priznáva a vypláca po splnení ostatných zákonných podmienok počas súčasnej krízovej situácie. "Stačí vyplniť elektronický formulár žiadosti o pandemickú OČR, ktorý je zverejnený na titulnej stránke webovej stránky SP. Po vyplnení a odoslaní formulára sa táto žiadosť automaticky zaeviduje do nášho systému, nie je potrebné ju doručovať osobne či poštou alebo mailom," doplnila poisťovňa s tým, že ak má občan zriadenú e-schránku, je potrebné o dávku žiadať touto cestou.



Žiadosť o ďalšiu nemocenskú dávku - pandemické nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti - vypĺňa a potvrdzuje počas krízovej situácie výlučne ošetrujúci lekár. "Lekár žiadosť posiela priamo SP, pričom poistenec lekára najskôr kontaktuje telefonicky alebo mailom a poskytne mu aj telefónne číslo. Poistenec teda nemusí chodiť ani k lekárovi, ani do SP," vysvetľuje tlačový odbor. Zamestnanec poisťovne po doručení žiadosti od lekára telefonicky kontaktuje a spíše s poistencom žiadosť o pandemickú PN. "Rovnako občanom odporúčame využívať elektronické formy komunikácie so Sociálnou poisťovňou aj pri žiadostiach o ďalšie dávky," doplnil tlačový odbor.



V prípade platobnej neschopnosti niektorého zo základných fondov poskytne štát SP finančnú výpomoc. "Platí to aj v prípade platobnej neschopnosti základného fondu nemocenského poistenia, z ktorého sú vyplácané nemocenské dávky," dodal tlačový odbor SP.