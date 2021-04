Sociálna poisťovňa: Materská pre otcov sa od 1. mája zjednoduší

Bratislava 29. apríla (TASR) - Otcovia od soboty 1. mája už nebudú musieť k žiadosti o materské predkladať dohodu s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení, upozorňuje na to hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková.



"SP víta odbúranie tejto administratívnej povinnosti. Otcom sa tak zjednoduší možnosť požiadať o túto dávku," uviedla hovorkyňa.



Rodičia tak už nebudú musieť uzatvárať a dokladovať písomnú dohodu, keď sa budú chcieť v starostlivosti o dieťa vystriedať. "Vypustením tejto formálnej podmienky sa zníži administratívna záťaž rodičov dieťaťa, čo veľmi vítame," uviedol generálny riaditeľ SP Juraj Káčer.



SP tiež zdôraznila, že otcom aj po novele zostala možnosť, aby si popri starostlivosti o dieťa mohli privyrobiť, napríklad vykonávaním domáckej práce. Výška príjmu pri tom nie je rozhodujúca, rozhodujúca je úprava pracovných podmienok. "Dôležité je, aby sa o dieťa postarali, to sa v zákone nezmenilo. V minulom roku každý piaty otec popri poberaní dávky aj pracoval," podotkla hovorkyňa.



Káčer dodal, že počet otcov poberajúcich materskú dávku rastie. SP vlani vyplácala materské 14.881 otcom, pričom v 108 prípadoch žiadatelia podmienky nesplnili. Niektorí nemali dostatočný počet dní nemocenského poistenia, v 62 prípadoch poberala materskú dávku, respektíve rodičovský príspevok matka a v ostatných prípadoch nebola splnená podmienka starostlivosti o dieťa otcom. "Zaznamenali sme prípady, keď o materské žiadal poistenec, ktorý pracoval v Nemecku, no dieťa ostalo doma s matkou v Nitre alebo otca, ktorý bol vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy," ilustrovala hovorkyňa.



Podľa štatistík SP rastie aj suma, ktorú SP vypláca otcom. Za posledné štyri roky sa strojnásobila. "Na porovnanie, v roku 2017 dávku poberalo 6553 otcov a bolo im vyplatené takmer 22,5 milióna eur. V roku 2020 počet poberateľov vzrástol na takmer 15.000. Spolu sme im vyplatili viac ako 66,5 milióna eur," uzavrela Dvoráková.