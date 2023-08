Sociálna poisťovňa nebude vyplácať pandemické ošetrovné od septembra

Bratislava 7. augusta (TASR) - Od 1. septembra prestane Sociálna poisťovňa (SP) vyplácať pandemické ošetrovné. Ukončením uplatňovania ustanovení pandemického ošetrovného odpadá školám a zariadeniam sociálnych služieb povinnosť zasielať zoznamy neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy naposledy pošlú za mesiac jún v auguste. V pondelok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



"Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania či starostlivosti," priblížil Kontúr s tým, že pri každej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku. Ruší sa tak reťazenie ošetrovného, ktoré sa uplatňovalo pri pandemickom ošetrovnom.



Nebudú sa tiež používať tlačivá Žiadosť o ošetrovné a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré sa uplatňovali počas krízovej situácie. Pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu karantény budú lekári používať tlačivo Žiadosť o ošetrovné. SP pripravuje nové tlačivo pre situácie, keď poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu uzatvorenia detských jaslí, materskej školy alebo školy rozhodnutím príslušného orgánu.



"Ak sa poistencovi pandemické ošetrovné do 31. augusta 2023 v súvislosti s aktuálnou potrebou ošetrovania alebo starostlivosti poskytovalo menej ako 14 dní, Sociálna poisťovňa neukončí jeho výplatu 31. augusta 2023, ale až uplynutím štrnásteho dňa potreby ošetrovania," uviedla SP.



Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dlhodobo čerpajú ošetrovné, aby si upravili svoju životnú situáciu. Spravidla ide o prípady, keď dieťa po dosiahnutí troch rokov nie je žiakom materskej školy a rodič sa po skončení rodičovskej dovolenky nevrátil do pracovného procesu, ale požiadal o pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné bude naposledy vyplatené za august 2023.