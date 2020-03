Sociálna poisťovňa nemôže uznať práceneschopnosť bez potvrdenia lekára

Bratislava 18. marca (TASR) - Mnoho zamestnancov sa v súčasnosti obracia na Sociálnu poisťovňu (SP) so žiadosťou o uznanie dočasnej práceneschopnosti z dôvodu uzavretia ich prevádzky. Podľa zákona SP prizná dávku nemocenské iba vtedy, ak je potvrdená ošetrujúcim lekárom.



"Je teda na rozhodnutí lekára, či žiadosť o PN uzná ako opodstatnenú z medicínskeho hľadiska. V súvislosti so šírením nového koronavírusu lekár vystaví poistencovi PN-ku len vtedy, ak mu regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil karanténu, ďalej pacientovi, ktorý sa vrátil z rizikových oblastí, alebo tomu, komu bola nariadená karanténa z dôvodu potvrdenia ochorenia," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Pacient v takýchto prípadoch kontaktuje lekára výlučne telefonicky a riadi sa jeho pokynmi. Ďalší postup žiadosti o nemocenské, ak lekár potvrdí medicínske opodstatnenie PN-ky, je na webovej stránke poisťovne.



Osobitne sa v tomto období posudzuje PN-ka len v prípade učiteľov, sociálnych pracovníkov a iných zamestnancov takýchto zariadení, ktoré boli na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu uzatvorené. V takýchto prípadoch po komunikácii telefónom alebo emailom lekár poistencovi dočasnú PN vystaví.



Z týchto postupov Sociálna poisťovňa nemôže robiť výnimky, zákon jej to neumožňuje.