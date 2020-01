Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť peniaze bývalým zamestnancom I.C.A.

Svidník 23. januára (TASR) – Sociálna poisťovňa nemôže priznať a vyplatiť garančnú dávku bývalým zamestnancom svidníckej odevnej spoločnosti I.C.A., s.r.o. bez spolupráce so spomínanou firmou. Ako pre TASR uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, zamestnávateľ nespolupracuje pri vyplácaní neuspokojených mzdových nárokov zamestnancov a stále im nepotvrdil ich neuspokojené mzdové nároky.



"Bez toho Sociálna poisťovňa konať nemôže, zákon jej to zakazuje. Jednoducho musí vedieť výšku nevyplatených mzdových nárokov na to, aby mohla vyplatiť garančnú dávku. Pobočka Sociálnej poisťovne vo Svidníku zatiaľ eviduje len 26 žiadosti o garančnú dávku. Je potrebné, aby o ňu požiadali všetci, ktorí majú neuhradené mzdy či odstupné. Pobočka sa snaží získať potrebné potvrdenia od zamestnávateľa, zatiaľ bezvýsledne," uviedol Višváder.



Ako ďalej povedal, ihneď ako budú pobočke doručené chýbajúce potvrdenia od zamestnávateľa, prípadne správcu konkurznej podstaty, ak bude ustanovený, začnú zamestnanci Sociálnej poisťovne o dávke garančného poistenia rozhodovať a vyplácať ju.



"Preto je potrebné, aby podali žiadosti aj zostávajúci pracovníci, ktorí doteraz tak neurobili. Tým môžu konanie o dávke, v prípade získania potvrdenia od zamestnávateľa, urýchliť, lebo pobočka už bude mať pripravené všetky žiadosti a potrebné podklady," vysvetlil Višváder.



Odborový zväz (OZ) KOVO a bývalí zamestnanci spomínanej spoločnosti v stredu (22.1.) vyzvali bývalého zamestnávateľa I.C.A., s.r.o., aby dodržiaval slovenskú legislatívu a okamžite potvrdil pre potreby Sociálnej poisťovne výšku finančných pohľadávok bývalých zamestnancov. Podľa člena predsedníctva OZ KOVO Jozefa Balicu ide o nevyplatenie odstupného po riadnom ukončení pracovného pomeru zamestnancov ešte v prvej polovici roku 2019. Ako povedal, týka sa to takmer 130 ľudí a ide o sumu približne 200.000 eur.



Katarína Duchoňová zo SMA advokátskej kancelárie, s.r.o., ktorá zastupuje spoločnosť I.C.A., s.r.o. v stredu (22.1.) uviedla, že napriek komplikovanej finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza, všetky jej úkony smerujú prioritne k úhrade pohľadávok bývalých pracovníkov. "Ešte pred Vianocami v roku 2019 boli riadne a v plnej výške uhradené dlhy voči všetkým vtedajším účastníkom konkurzného konania. V súčasnosti prebieha analýza výšky záväzkov voči zvyšným zamestnancom. Bezprostredne po jej ukončení spoločnosť pristúpi k realizácií úhrad," uviedla Duchoňová.