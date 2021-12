Sociálna poisťovňa: O PN treba informovať najskôr zamestnávateľa

Bratislava 3. decembra (TASR) - Zamestnanci v karanténe či izolácii môžu žiadať Sociálnu poisťovňu (SP) o nemocenské len ak pracovná neschopnosť trvá dlhšie než desať dní. V prvom rade treba o pracovnej neschopnosti informovať zamestnávateľa. Upozornila na to hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková v nadväznosti na zmeny platné od 1. decembra. Nefunguje už totiž pandemická PN a aj pri izolácii či ochorení COVID-19 sa postupuje rovnako ako pri iných chorobách. SP prosí ľudí, aby im žiadosti o dávku nemocenské nezasielali skôr, predlžuje to potom posudzovanie.



Prvých desať dní vypláca práceneschopnému zamestnancovi náhradu mzdy zamestnávateľ. "Zamestnanci o dávku žiadajú Sociálnu poisťovňu prostredníctvom elektronického formulára až v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako desať kalendárnych dní," zdôraznila hovorkyňa.



V prípade zamestnancov nárok na dávku nemocenské zo SP vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. "Sociálna poisťovňa preto prosí občanov, aby na túto skutočnosť nezabúdali a nezasielali žiadosť o dávku do Sociálnej poisťovne skôr. Keďže každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa preskúmať, aj keď nárok na nemocenské nevznikne, žiadosti zamestnancov, ktorým práceneschopnosť ešte netrvá viac ako desať dní, môžu procesy posudzovania nároku na dávku predlžovať," upozornila hovorkyňa s tým, že je v záujme poistencov i SP vybavovať nemocenské dávky plynule a čo najskôr.