Sociálna poisťovňa očakáva v budúcom roku zdroje 16,424 miliardy eur
Zo štátneho rozpočtu by mala poisťovňa získať 2,344 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako predpokladaná skutočnosť tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) očakáva v budúcom roku zdroje vo výške 16,424 miliardy eur, čo predstavuje oproti aktuálnemu roku zvýšenie o 2,41 %. Príjmy poisťovne by mali na budúci rok dosiahnuť 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,580 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2026 a rozpočtového výhľadu na roky 2026 až 2027, ktorý v piatok schválila vláda.
Zo štátneho rozpočtu by mala poisťovňa získať 2,344 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako predpokladaná skutočnosť tohto roka. V roku 2027 by sa podľa návrhu mala táto suma znížiť na 2,258 miliardy eur.
Najväčšie výdavky SP tvoria dôchodkové dávky, a to 13,295 miliardy eur. „Výška 13. dôchodkov pre roky 2026 až 2028 zostane na úrovni roka 2025, ako súčasť konsolidačných opatrení,“ uviedla poisťovňa.
Na nemocenské dávky je vyčlenených 1,094 miliardy eur, pričom v tejto sume je zahrnutý už aj vplyv novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa týka vzniku nároku na nemocenskú dávku zamestnanca až od 15. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).
Na výdavky správneho fondu by malo ísť budúci rok 287 miliónov eur, pričom ide o medziročný nárast o 5,12 milióna eur, teda o 1,81 %. Návrh rozpočtu na tovary a služby v budúcom roku predstavuje 30,46 % z celkových predpokladaných výdavkov správneho fondu.
„Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti sa v roku 2026 predpokladajú vo výške 345,3 milióna eur. V uvedenej sume je zapracované postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce vo výške 2,3 milióna eur,“ dodala SP.
V ďalších rokoch sa majú výdavky poisťovne postupne zvyšovať. V roku 2027 majú byť na úrovni 15,741 miliardy eur a v roku 2028 stúpnu na 16,418 miliardy eur.
