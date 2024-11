Sociálna poisťovňa od januára zvýši dôchodky o 2,1 %

Bratislava 4. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od januára budúceho roka zvýši dôchodkové dávky o 2,1 %. Poberané dôchodky sa zvýšia automaticky bez osobitnej žiadosti dôchodcov, pričom prvýkrát im budú vyplatené v januári 2025. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



O zvýšení dôchodkov zašle SP ich poberateľom písomné rozhodnutie. "Dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2025 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2025," uviedol Kontúr.



Doplnil, že sa pri dôchodcoch poberajúcich minimálny dôchodok zvyšuje suma pôvodne priznaného dôchodku. Ďalej spresnil, že po valorizácii dôchodku od 1. januára poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zároveň sa od januára mení aj suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.



"Napríklad dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1. januára 2025 nárok na minimálny dôchodok vo výške 397,30 eura, pri 40-tich rokoch dôchodkového poistenia to bude 467,20 eura," vyčíslil hovorca.



Dodal, že seniori s minimálnym dôchodkom budú po prehodnotení od SP dostávať finančne výhodnejší dôchodok, a to v prípade, že ich dôchodok bude nižší ako nová suma minimálneho dôchodku. Rovnako ak ich dôchodok bude vyšší ako táto nová suma, tak nárok na minimálny dôchodok im zanikne, avšak poisťovňa im ho vyplatí vo vyššej sume, takže si finančne polepšia.



"V septembri 2024 Sociálna poisťovňa vyplatila 1.807.955 dôchodkových dávok, z toho bolo 84.693 dôchodkov zvýšených na sumu minimálneho dôchodku," uzavrel Kontúr.