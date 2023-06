Sociálna poisťovňa od júla zvýši minimálne dôchodky

Bratislava 13. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od 1. júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, pričom sa mení i spôsob určenia jeho sumy. Minimálne dôchodky sa opätovne naviažu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa výšku dôchodkov prepočíta automaticky, poberatelia dôchodkov teda nemusia o zvýšenie osobitne žiadať, informovala v utorok SP. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl 2023.



Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eura mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima vo výške 365,70 eura mesačne.



Pretože sa od 1. júla mimoriadne zvyšujú dôchodky o 10,6 %, najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok sa posúdi až po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku. Prvýkrát budú dôchodky v novej, zvýšenej sume minimálneho dôchodku vyplatené v auguste spolu s mimoriadnym zvýšením a zvýšené budú spätne od 1. júla 2023.



Okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa podľa SP rozšíri. Nárok na minimálny dôchodok totiž zvýšením jeho sumy vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí ho v súčasnosti nepoberajú. Týka sa to seniorov, ktorí budú mať napriek mimoriadnej valorizácii sumu dôchodku nižšiu ako nové sumy minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší.



Sociálna poisťovňa sumy minimálnych dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené v splátkach splatných v mesiaci august. Za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. "Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, sa nemusí obávať – zvýšená suma dôchodku bude doplatená spätne bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení rozhodne," uviedla SP. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta.