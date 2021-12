Sociálna poisťovňa od nového roka zvýši dôchodky o 1,3 %

Bratislava 2. decembra (TASR) - Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa (SP) im ich prepočíta a zvýši o 1,3 % automaticky, o zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. Vyšší dôchodok dostanú v januárových výplatných termínoch, SP im pošle aj písomné rozhodnutie. Sumu zvýšenia dôchodku si môžu dôchodcovia informatívne vypočítať aj prostredníctvom kalkulačky na webovej stránke SP. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.



Hovorkyňa spresnila, že o 1,3 % narastú všetky dôchodkové dávky, ktoré vypláca. Tých bolo k 31. októbru tohto roka dokopy viac než 1,7 milióna a dostávalo ich zhruba 1,4 milióna dôchodcov.



Iný mechanizmus valorizácie však platí pri minimálnych dôchodkoch. "Pre tento druh dôchodku platí zo zákona osobitný mechanizmus. Valorizácia sa ich teda priamo netýka. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 1,3 %) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok," vysvetlila Dvoráková s tým, že SP ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálna penzia. Je to pre neho výhodnejšie.



Zároveň platí, že suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valorizácii) penzie jej suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2022, nárok na minimálny dôchodok zaniká a SP bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.



Hovorkyňa to ilustrovala na príklade dôchodcu, ktorý do konca roka poberal minimálny dôchodok (334,30 eura), pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eura. "Od 1. januára 2022 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 3,80 eura na sumu 288,90 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2022 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, ktorý je pre neho aj výhodnejší," vysvetlila Dvoráková.