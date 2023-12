Sociálna poisťovňa od piatka vypláca 300 eur poberateľom dôchodku

Bratislava 1. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) začala od piatka vyplácať jednorazový príspevok vo výške 300 eur všetkým poberateľom dôchodkov. Sumu dostanú poberatelia ako poplatok k súčasnému 13. dôchodku automaticky. V piatok to pripomenulo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"S výplatou príspevku začíname 1. decembra a každý poberateľ dôchodku ho dostane najneskôr do 20. decembra. Dúfam, že vám takto spríjemníme Vianoce a pred tými ďalšími, v roku 2024, už doručíme ten skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, čo bude v prípade starobných seniorov vyše 600 eur," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Jednorazový príspevok v samostatnej platbe doručí SP takmer 1,5 milióna poberateľom všetkých dôchodkových dávok. Seniori dostanú príspevok vo výplatnom termíne buď na bankový účet, alebo si ho prevezmú spolu s decembrovým dôchodkom na pošte, ak si zvolili výplatu dôchodku v hotovosti. SP vyplatí 300 eur aj seniorom, ktorí majú priznaný dôchodok v uplynulom období, teda v decembri 2023, a ešte nemajú zabezpečenú pravidelnú mesačnú výplatu dôchodku.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala minulý týždeň (24. 11.) novelu zákona o 13. dôchodku, ktorú v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada (NR) SR. Mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený v priebehu decembra, mal byť podľa pôvodne predloženého návrhu v sume 150 eur. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh sociálneho výboru na jeho zvýšenie na dvojnásobok. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet približne na 440 miliónov eur.