Sociálna poisťovňa organizuje poradenské dni o dôchodkoch

Bratislava 16. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) organizuje poradenské dni o dôchodkoch v Poprade a Ostrave. Najbližšie sa uskutočnia 12. a 13. novembra v Poprade pre ľudí, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku, a 14. novembra budú pre pracovníkov, ktorí majú, prípadne mali príjmy z Rakúska. Poradenské dni skončí poisťovňa 21. novembra v Ostrave. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady," uviedol Kontúr.



Doplnil, že poistenci a poberatelia dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike, Nemecku či Rakúsku, sa budú môcť porozprávať s pracovníkmi poisťovne o svojich dôchodkových nárokoch, dobách poistenia, dôchodkovom veku alebo o postupe pri podávaní žiadosti o dôchodky. V Ostrave budú podľa neho k dispozícii aj odborníci z Českej správy sociálneho zabezpečenia a v Poprade z nemeckej dôchodkovej poisťovne Deutsche Rentenversicherung aj rakúskej dôchodkovej poisťovne Pensionsversicherungsanstalt.



Kontúr ďalej spresnil, že pri objednaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú chce poistenec riešiť, je potrebné uviesť aj meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo alebo číslo poistenia. Ak ide o pozostalostnú dávku, tak je podľa neho potrebné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi. Na stretnutie by si mali poistenci priniesť doklady o poistení a občiansky preukaz, prípadne cestovný pas.



Československý poradenský deň v Ostrave sa uskutoční 21. novembra v čase od 9.00 do 16.00 h v pobočke Okresnej správy sociálneho zabezpečenia na Zelenej ulici 34a. Slovensko-nemecké dni sa budú konať v Poprade na Ulici 1. mája 24 v pobočke SP 12. novembra od 10.00 do 17.00 h a 13. novembra od 9.00 do 16.00 h. Slovensko-rakúske dni zorganizuje poisťovňa na rovnakom mieste 14. novembra od 9.00 do 15.30 h.



Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na číslach +421 906 171 635 (pre Poprad), +420 596 662 291 (pre Ostravu), alebo e-mailom na adresách prihlasovanie@socpoist.sk, consultation-sk@cssz.cz.