< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa organizuje slovensko-maďarský poradenský deň
Uskutoční sa v utorok 12. mája 2026 v pobočke Sociálnej poisťovne v Komárne.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pozýva poistencov a poberateľov dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku a v Maďarsku, na spoločný poradenský deň o dôchodkoch. Uskutoční sa v utorok 12. mája 2026 v pobočke Sociálnej poisťovne v Komárne a klienti budú môcť svoje dôchodkové záležitosti konzultovať priamo s odborníkmi zo Slovenska aj Maďarska. V piatok o tom informovala SP.
Počas poradenského dňa budú pracovníci Sociálnej poisťovne a Maďarskej štátnej pokladnice poskytovať informácie o dôchodkových nárokoch, dobách poistenia, dôchodkovom veku či o postupe pri podávaní žiadosti o dôchodok.
SP odporúča záujemcom rezervovať si termín vopred. Prednosť budú mať objednaní klienti, poradenstvo však bude bezplatne dostupné aj pre neobjednaných návštevníkov. Klienti by si mali na stretnutie priniesť občiansky preukaz alebo cestovný pas a doklady o období poistenia.
Sociálna poisťovňa bude počas roka 2026 organizovať aj ďalšie medzinárodné poradenské dni o dôchodkoch. V máji sa uskutoční poradenský deň s Rakúskom vo Viedni, v júni s Nemeckom v Hamburgu, v novembri s Českom v Brne a na prelome novembra a decembra s Nemeckom a Rakúskom v Martine.
Počas poradenského dňa budú pracovníci Sociálnej poisťovne a Maďarskej štátnej pokladnice poskytovať informácie o dôchodkových nárokoch, dobách poistenia, dôchodkovom veku či o postupe pri podávaní žiadosti o dôchodok.
SP odporúča záujemcom rezervovať si termín vopred. Prednosť budú mať objednaní klienti, poradenstvo však bude bezplatne dostupné aj pre neobjednaných návštevníkov. Klienti by si mali na stretnutie priniesť občiansky preukaz alebo cestovný pas a doklady o období poistenia.
Sociálna poisťovňa bude počas roka 2026 organizovať aj ďalšie medzinárodné poradenské dni o dôchodkoch. V máji sa uskutoční poradenský deň s Rakúskom vo Viedni, v júni s Nemeckom v Hamburgu, v novembri s Českom v Brne a na prelome novembra a decembra s Nemeckom a Rakúskom v Martine.