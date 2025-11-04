< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa otvorila v Nitre pilotné klientske centrum
Od stredy (5. 11.) bude v Nitre fungovať klientske centrum Sociálnej poisťovne už len v OC, v pôvodnej pobočke zostane iba zázemie.
Autor TASR
Nitra 4. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa v rámci pilotného projektu v utorok otvorila v Nitre svoje prvé klientske centrum, ktoré je umiestnené v obchodnom centre (OC). Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) klientom ponúkne takéto riešenie viaceré výhody.
Ako skonštatoval, klientske centrum sa nachádza v OC na Napervillskej ulici a bude otvorené sedem dní v týždni. „Ľudia tu nakupujú, trávia svoj voľný čas a popritom si môžu vybaviť aj záležitosti v Sociálnej poisťovni. Je to naozaj skvelé v tom, že táto pobočka bude k dispozícii každý deň od 9.00 do 19.00 h, teda aj počas víkendov, keď majú ľudia viac času si vybaviť veci, ktoré by ináč počas pracovného týždňa nestihli,“ zdôraznil minister.
Od stredy (5. 11.) bude v Nitre fungovať klientske centrum Sociálnej poisťovne už len v OC, v pôvodnej pobočke zostane iba zázemie. Podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Michala Tarišku bude stáť komerčný prenájom približne 4300 eur vrátane DPH. „Toto klientske centrum si vyžadovalo aj prijatie piatich nových zamestnancov, celkovo tu bude pracovať 11 našich kolegov. Základný cieľ je mať jednotnú službu, jednotný prístup a jednotný dizajn, aby náš klient dostal dostupnejšiu službu. Samozrejme, takéto obchodné centrum prináša aj ďalšie benefity, ako je parkovanie alebo dostupnosť pre telesne postihnutých a podobne,“ povedal Tariška.
Vyťaženosť nitrianskej pobočky Sociálnej poisťovne je približne 4000 klientov mesačne. Podľa jej riaditeľky Kataríny Ličkovej je predpoklad, že sa bude postupne ešte zvyšovať. „Táto nová pobočka je spádovou pre celý Nitriansky kraj. To znamená, že každý občan Nitrianskeho kraja môže prísť do tohto klientskeho centra a vybaví tu úplne všetko,“ uviedla Ličková.
Nitrianske klientske centrum je pilotným projektom Sociálnej poisťovne, podobné by postupne mali vznikať aj v ďalších mestách. „Pobočka v Nitre je jednou z piatich najväčších a najvyťaženejších na Slovensku. Chceme v tomto projekte pokračovať minimálne na úrovni krajských miest. Podobnú pobočku Sociálnej poisťovne by sme chceli otvoriť onedlho aj v Žiline, kde bude sídliť v priestoroch klientskeho centra, ktoré zriaďuje ministerstvo vnútra,“ doplnil minister.
