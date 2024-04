SP oznámi poskytnutie úľavy z odvodov firmám do konca apríla

Bratislava 26. apríla (TASR) - Sociálna posisťovňa (SP) oznámi schválenie poskytnutia úľavy z odvodov oprávneným potravinárskym firmám do konca apríla. Oznámil to hovorca SP Martin Kontúr. Po schválení štátnej pomoci tak zamestnávateľ - potravinár podľa neho zaplatí za apríl znížené poistné.



Zamestnávateľom, ktorí podali vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 (do 22. 4.), oznámi SP podľa Kontúra prostredníctvom eSlužieb schválenie, respektíve neschválenie štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 najneskôr do konca apríla. Po schválení štátnej pomoci tak zamestnávateľ - potravinár zaplatí za mesiac apríl 2024 znížené poistné.



"Dodávame, že podmienkou poskytnutia štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 je, že zamestnávateľ - potravinár zároveň predloží výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného," podčiarkol.



Zdôraznil, že zamestnávatelia - potravinári môžu podávať vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac máj elektronicky prostredníctvom eSlužieb od 1. do 20. mája. SP im oznámi prostredníctvom eSlužieb schválenie, respektíve neschválenie štátnej pomoci za mesiac máj najneskôr do konca mája.



Naďalej podľa hovorcu SP platí, že zamestnávateľ - potravinár musí zároveň predložiť výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za máj 2024 v lehote splatnosti poistného.



Dodal, že podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy, ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke SP - www.socpoist.sk/potravinari.