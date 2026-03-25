< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa počas Veľkej noci vyplatí dôchodky posunuto
Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobotu 4. apríla, vyplatí SP dôchodok o dva dni skôr - vo štvrtok 2. apríla.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4. a 6. deň v kalendárnom mesiaci, vyplatí Sociálna poisťovňa (SP) dôchodky v posunutých termínoch. V stredu o tom informovala SP.
Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobotu 4. apríla, vyplatí SP dôchodok o dva dni skôr - vo štvrtok 2. apríla. Tí, ktorí majú dátum splatnosti v pondelok 6. apríla, dostanú dôchodok vyplatený s posunom v utorok 7. apríla.
Dôchodcovia, ktorým SP dôchodkové dávky zasiela na bankový účet, ich na svoj účet dostanú v obvyklých výplatných termínoch.
Ďalšia zmena výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti nastane v máji tohto roku.
