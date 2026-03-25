Streda 25. marec 2026
Sociálna poisťovňa počas Veľkej noci vyplatí dôchodky posunuto

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4. a 6. deň v kalendárnom mesiaci, vyplatí Sociálna poisťovňa (SP) dôchodky v posunutých termínoch. V stredu o tom informovala SP.

Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobotu 4. apríla, vyplatí SP dôchodok o dva dni skôr - vo štvrtok 2. apríla. Tí, ktorí majú dátum splatnosti v pondelok 6. apríla, dostanú dôchodok vyplatený s posunom v utorok 7. apríla.

Dôchodcovia, ktorým SP dôchodkové dávky zasiela na bankový účet, ich na svoj účet dostanú v obvyklých výplatných termínoch.

Ďalšia zmena výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti nastane v máji tohto roku.
Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

Začína sa sezóna kliešťov: Viete, ako pred nimi ochránite vášho psa?

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO