Sociálna poisťovňa: Počet poberateľov dôchodkov vzrástol o 13.616

Bratislava 22. februára (TASR) - Počet poberateľov rozličných druhov dôchodkových dávok medziročne stúpol o 13.616. Vyplýva to z porovnania štatistických údajov Sociálnej poisťovne (SP) z decembra 2023 a rovnakého obdobia roka 2022. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



K 31. decembru minulého roka vyplácala SP 1,77 milióna rôznych druhov dôchodkových dávok. Z nich bolo starobných dôchodkov 1,12 milióna, predčasných starobných 15.427 a invalidných 220.349. K decembru roka 2022 vyplácala SP 1,76 milióna rôznych dôchodkových dávok.



Od januára do decembra pribudlo do systému poberateľov 88.703 penzistov. Najviac bolo poberateľov starobných dôchodkov (36.657), nasledovali poberatelia predčasných starobných dôchodkov (16.460) a poberatelia invalidných dôchodkov (14.069). Najviac poberateľov starobných dôchodkov žije v Nitrianskom kraji, a to 149.966.



K 31. decembru minulého roka vyplácala SP 288.365 vdovských dôchodkov a 53.045 vdoveckých. V období od januára do decembra pribudlo 12.907 vdov a 4816 vdovcov. Najvyšší počet vdovských dôchodkov, a to 40.401, vyplácala SP v Nitrianskom kraji. Najvyšší počet vdoveckých dôchodkov (7421) poberajú ľudia v Prešovskom kraji.



Viac ako sedem percent poberateľov starobného dôchodku pracuje. Možnosť zamestnania využilo 155.608 penzistov z celkového počtu 1,12 milióna poberateľov starobného dôchodku. Popri poberaní predčasného starobného dôchodku je možnosť pracovať obmedzená. Je to možné na dohodu do výšky odvodovej úľavy 200 eur mesačne. V decembri sa takto rozhodlo privyrobiť si 1280 predčasných penzistov.



Pracujú tiež poberatelia invalidných dôchodkov. V decembri 2023 ich bolo približne 103.961 z celkového počtu 220.349 poberateľov invalidných dôchodkov.