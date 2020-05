Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o mesiac

Bratislava 29. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac. Poisťovňa tak urobí automaticky a poberateľ dávky nemusí o nič žiadať, informoval o tom v piatok riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou SP Peter Višváder.



Nárok na už tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti a to uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie. Zároveň musia byť naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.



"To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na druhé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napríklad od 4. mája do 3. júna, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, teda od 4. júna do 3. júla 2020. Rozhodnutie o treťom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne," spresnil Višváder.



Dávku v nezamestnanosti za tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti Sociálna poisťovňa vyplatí spôsobom, ktorý si poistenec uviedol v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, a to najskôr v júli 2020.



Sociálna poisťovňa upozornila, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade tretieho predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že ak počas tretieho predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.