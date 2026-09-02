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Sociálna poisťovňa prepočítala predčasné dôchodky
Dôchodky zvýšila viac ako 122.000 poberateľom.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov ľuďom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku získali najmenej 40 odpracovaných rokov. Dôchodky zvýšila viac ako 122.000 poberateľom. V priemere si polepšili o 23,50 eura mesačne, pričom najvyššie zvýšenie dosiahlo 398,80 eura mesačne, informovala v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
Sociálna poisťovňa ukončila prepočet všetkých dotknutých dôchodkov 31. augusta. V týchto dňoch preto dostávajú rozhodnutia o novej výške dôchodku aj poslední poberatelia, ktorých sa zákonná úprava týkala.
Od 1. januára 2023 sa znížilo krátenie predčasného starobného dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých začatých 30 dní pred dôchodkovým vekom pre ľudí s najmenej 40 odpracovanými rokmi. Podľa novej právnej úpravy sa toto výhodnejšie prepočítanie uplatňuje aj spätne na dôchodky priznané pred týmto dátumom.
SP vykonala prepočet automaticky bez potreby žiadosti. Poberatelia dostali písomné rozhodnutie, dôchodok sa im zvýšil a zároveň im bol spätne doplatený rozdiel od 1. januára 2023.
Od 15. mája 2024 sa pravidlá opäť sprísnili. Potrebná doba odpracovaných rokov sa zvyšuje podľa ročníka narodenia a krátenie sa pri nových žiadostiach vrátilo na 0,5 % za každých 30 dní pred dôchodkom.
Sociálna poisťovňa ukončila prepočet všetkých dotknutých dôchodkov 31. augusta. V týchto dňoch preto dostávajú rozhodnutia o novej výške dôchodku aj poslední poberatelia, ktorých sa zákonná úprava týkala.
Od 1. januára 2023 sa znížilo krátenie predčasného starobného dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých začatých 30 dní pred dôchodkovým vekom pre ľudí s najmenej 40 odpracovanými rokmi. Podľa novej právnej úpravy sa toto výhodnejšie prepočítanie uplatňuje aj spätne na dôchodky priznané pred týmto dátumom.
SP vykonala prepočet automaticky bez potreby žiadosti. Poberatelia dostali písomné rozhodnutie, dôchodok sa im zvýšil a zároveň im bol spätne doplatený rozdiel od 1. januára 2023.
Od 15. mája 2024 sa pravidlá opäť sprísnili. Potrebná doba odpracovaných rokov sa zvyšuje podľa ročníka narodenia a krátenie sa pri nových žiadostiach vrátilo na 0,5 % za každých 30 dní pred dôchodkom.